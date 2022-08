Sônia Abrão é afastada às pressas do comando do 'A Tarde É Sua'

"Vocês devem estar se perguntando: 'Cadê a Sônia Abrão?'. Bom, eu vou explicar para vocês: A Sônia Abrão testou positivo para a Covid-19, mas calma! Está tudo bem. A Sônia está assintomática e em casa, inclusive, ela está assistindo a gente agora pela televisão", começou Vladmir lamentando a ausência da apresentadora logo no início do programa exibido ao vivo.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Na tarde desta terça-feira (16), os telespectadores do "A Tarde É Sua", da RedeTV! foram surpreendidos com a ausência de Sônia Abrão no comando do programa. Em seu lugar, a direção da atração colocou o colunista Vladmir Alves. A apresentadora está infectada pelo vírus da Covid-19.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.