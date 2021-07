'Somos mulheres reais', diz Camila Cabello ao rebater críticas a seu corpo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora cubana Camila Cabello, 24, publicou um vídeo em seu TikTok onde rebate as críticas feitas ao seu corpo. É a segunda vez, pelo menos, desde junho que a artista tem sua aparência questionada, prática chamada de “body shaming”, que tenta fazer a pessoa se envergonhar de seu corpo.

No vídeo, com a legenda “eu amo meu corpo”, Cabello comenta a origem das críticas feitas. “Eu estava apenas correndo no parque, tomando conta da minha vida, tentando me manter em forma, tentando me manter saudável, e eu e estou vestindo um top que mostra a minha barriga”, disse.

“E eu não estava tentando esconder ela, porque estava correndo e existindo como uma pessoa normal que não encolhe a barriga o tempo todo”, continuou Camilla, fazendo caras e bocas.

"De início, eu fiquei pensando 'Nossa...'. Mas aí eu me lembrei que estar em guerra com seu próprio corpo é tão antiquado... Eu sou grata por esse corpo que me permite fazer o que eu quero e o que eu preciso. Somos mulheres reais, com curvas, celulite, estrias e gordura. E nós temos que lidar com isso, bebê”, disse.

BODY SHAMING

Em junho, a cantora foi fotografada de biquíni em uma praia em Miami (EUA), e também sofreu ataques sobre sua forma física as fotos viralizarem. A artista, que ficou conhecida por seu trabalho no grupo musical Fifth Harmony, recebeu apoio de seus fãs e agradeceu pelo suporte.

"Obrigada por todo o amor [que enviaram] ontem e hoje. Eu amo vocês", escreveu a cantora em seus Stories no Instagram. No Twitter, ela chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no dia 8 de junho com mensagens de identificação e empoderamento.

"É assim que corpos normais se parecem. Eu estou farta de todos vocês fazerem 'body shaming' com mulheres que não têm barrigas chapadas. Eu acho ela e o corpo dela lindos", escreveu uma internauta. "Ela tem curvas naturais e é uma rainha", apontou outro.

"É triste ver a Camila sendo atacada por causa do corpo. Vocês são perfeitos do jeito que não, não por causa dos padrões impostos", comentou um fã clube da namorada do cantor Shawn Mendes, 22. "Ver a Camila confortável com o corpo dela é bom demais!", completou outro internauta.