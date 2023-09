'Som da Liberdade' é comercial meloso contra a sordidez humana

Como ficou, "Som da Liberdade", além de ineficaz, propõe-se basicamente a um tratamento de choque no início e a uma propaganda no final, este destinado a angariar donativos para entidades não governamentais, doações estas destinadas a nos desculpabilizar por nossos muitos pecados.

No filme, Tim e Vampiro vão se entregar a todos os perigos previsíveis nesse tipo de situação, o que resulta num filme de aventura que poderia ser padrão, não fosse o hábito de Tim de verter uma furtiva lágrima cada vez que se depara com uma situação que deveria comover a nós, espectadores, e não a ele. Mas o que se espera é que ele se comovendo possa, com a ajuda de um fundo musical horrível, nos comover também.

É ali, se não me perco, que num antro vive Vampiro, ex-integrante de cartel de drogas colombiano que, em dado momento, resolve acreditar que Deus existe, e até falou com ele. Desde então passou a usar sua fortuna para resgatar crianças nessa situação.

Terminada essa fase, entramos numa espécie de filme de aventura, já que Tim, papel de Jim Caviezel, policial americano tocado pelas palavras de um colega, decide que seu papel, mais do que prender traficantes, é também resgatar as crianças traficadas. A tarefa não é fácil, já que se trata de encontrar, para começo de conversa, os dois filhos de um jovem hondurenho.

Em vez disso, a opção foi pesar a mão: os lugares onde as ações acontecem são infectos —na América Central, de preferência—, assim como os sequestradores, seus carros, vestimentas, tudo. Para não falar dos pedófilos propriamente ditos. Som da liberdade, ok. Mas sem esperança.

