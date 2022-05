Solange Gomes acusa Anderson Leonardo de assédio, e afirma que cantor colocou a mão dentro de seu biquíni

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foram 23 anos em silêncio, mas a ex-modelo Solange Gomes, 48, resolveu abrir o jogo sobre uma violência que, ela diz ter sofrido, na época em que trabalhava como assistente de palco de apresentador Gugu Liberato. Uma das musas do quadro "Banheira do Gugu", do 'Domingo Legal', do SBT no final dos anos 1990, contou ter sido assediada por Anderson Leonardo, o vocalista do grupo Molejo.

Solange relatou que era novata na atração quando sofreu o assédio. Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", ela acusou Anderson de ter colocado a mão por dentro de seu biquíni enquanto os dois estavam na banheira.

"Antigamente, as coisas aconteciam e a gente não tinha muita noção. Lembro de um episódio na banheira que o Anderson do Molejo veio e colocou a mão dentro do meu biquíni. Ele fez um exame ginecológico", começa contando os detalhes da situação. "Eu estava dando uma gravata, e ele ficou chateado e muito, irritado, então, a forma que ele achou que poderia me parar era fazendo um exame ginecológico. Foi bem desagradável", admite ela.

A participante de "A Fazenda 13", reality show da Record TV no ano passado, acrescentou ainda que não denunciou o caso na época por medo de possíveis consequências. "Foi um assédio. Algo seríssimo. Eu não fiz nada. Era bobona, vinte e poucos anos... Tinha também medo de reclamar e ser mandada embora", finaliza.

O quadro "Banheira do Gugu" foi um dos sucessos no "Domingo Legal" com mulheres de biquíni e homens de sunga que tentavam evitar que famosos pegassem os sabonetes jogados dentro de uma piscina.

Procurado pelo F5, Anderson Leonardo não se pronunciou sobre o caso até o fechamento da matéria.