Só 5,5% dos monumentos de São Paulo retratam figuras negras, aponta estudo

Chefe técnico de acervo e curadoria do Museu do Ipiranga, Paulo César Garcez Marins pondera que a retirada ou não de monumentos deve acontecer de forma democrática, ouvindo o conjunto da sociedade.

Para a especialista, essas obras poderiam se colocadas em "cemitérios de estátuas", a exemplo do que fizeram os países da antiga União Soviética. Quando o bloco se dissolveu, em 1991, as obras que representavam líderes soviéticos foram retiradas das ruas e instaladas em parques.

Caneco diz que as grandes proporções ajudam a atribuir uma imagem heroica a personalidades que exerceram poder no passado. "É impossível o Monumento às Bandeiras passar despercebido. Ele ocupa um espaço de memória dentro da gente. Já as proporções pequenas de monumentos negros são uma forma de apequenar a contribuição dessas pessoas para o Brasil."

Ao afirmar que as obras engrandecem figuras controversas, a especialista não está usando uma figura de linguagem. Segundo a pesquisa, as obras que representam brancos são de fato maiores.

