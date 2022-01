Sinead O'Connor presta homenagem a filho em funeral na Irlanda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Sinead O'Connor,, 55, prestou homenagem ao filho Shane O'Connor, 17, que tirou a própria, em um funeral realizado neste sábado (15), em Dublin, na Irlanda. Ele foi enterrado no Cemitério e Crematório de Newlands Cross após uma cerimônia com a presença de 50 pessoas, incluindo o pai Donal Lunny. Segundo o Daily Mail, Sinead usava uma roupa com cores vivas de acordo com o desejo de seu filho. "Acabamos de nos despedir do nosso lindo anjo, Shaney. Cerimônia hindu muito adorável. Shane teria adorado", disse a cantora. Shane foi encontrado morto no dia 7 de janeiro, em Wicklow, na Irlanda. "Meu lindo filho Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, luz da minha vida, decidiu encerrar sua luta terrena e agora está com Deus. Que ele descanse em paz e ninguém siga seu exemplo. Meu bebê, eu te amo muito. Por favor, fique em paz", escreveu a cantora nas redes sociais. Segundo o jornal Daily Mail, o jovem estava desaparecido e tinha sido visto pela última vez no dia 7 de janeiro. Um dia antes, no Twitter, Sinead O'Connor fez um desabafo na rede social contra o hospital em que o filho estava internado após duas tentativas de suicídio, e sinalizou que processaria a unidade pelo desaparecimento de Shane. Dias depois a morte do filho, a cantora foi internada em um hospital após postagens em que falava sobre se culpar pela perda do herdeiro, segundo o jornal britânico The Mirror. "Eu não deveria ter dito isso. Estou com a polícia agora a caminho do hospital. Desculpe por ter chateado todo mundo. Estou perdida sem meu filho e me odeio. O hospital vai ajudar um pouco", escreveu. Sinead, que também é mãe de Jake Reynolds, Roisin Waters e Yeshua Francis Neil Bonadio, usou as redes para criticar o governo irlandês para que assuma a responsabilidade da tragédia.

