Simone Mendes diz que não costuma ouvir música ou ir a shows

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Simone Mendes, 38, revelou uma curiosidade inusitada para alguém que é cantora: ela não costuma ouvir música e nem ir a shows. "Eu sou uma artista muito estranha. Eu não sou uma artista que coloca música no carro, em casa, no camarim, em nada. Não escuto música e nem me escuto, nada", contou durante participação no Altas Horas (Globo) neste sábado (8).

