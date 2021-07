Simone e Simaria lançam 'No Llores Más' rumo à carreira internacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com uma mistura envolvente de sertanejo, reggaeton e música africana, a dupla Simone e Simaria lança nesta sexta-feira (9) a música "No Llores Más", em parceria com Sebastián Yatra, 26, fenômeno colombiano. A faixa chega com um clipe gravado em Cancún, no México, e em Miami, nos Estados Unidos.

Yatra conta que a música nasceu da química e da amizade dele com as coleguinhas. Simaria, 39, lembra que ela e sua irmã conheceram o cantor no final de 2019, no Rio de Janeiro, e diz que o encontro "foi como um amor à primeira vista". "Já nos adoramos muito."

Ao F5, ela contou que o colombiano ficou enlouquecido com a música, "assim como eu quando ouvi pela primeira vez a melodia". A canção foi feita por Simaria, Calema, Rafinha RSQ e Yatra e é uma versão do single "Te Amo", de Calema, dupla de irmãos de São Tomé e Príncipe, António e Fradique Mendes Ferreira.

"Eles são incríveis e apaixonantes", comenta Simaria sobre os irmãos. Ela conta que compuseram a canção por meio de reuniões pelo aplicativo Zoom e que o processo foi longo. "Por fim, chegou o grande dia desse trabalho dar certo", celebra.

Quanto ao clipe, os artistas relembram que a gravação foi feita em apenas um dia, depois de "dias de luta" para conseguir um dia em comum na agenda. Simone, 37, gravou suas aparições em Miami, separadamente de Simaria e Yatra, que estavam em Cancún. "Eu estava para parir",diz ela, que deu à luz Zaya em 22 de fevereiro.

Simone, aliás, diz que uma das dificuldades do clipe foi esconder o barrigão. "Tive que gravar a minha parte em Miami, porque eu estava nos Estados Unidos, mas a junção ficou perfeita."

A música aposta em uma junção do português com o espanhol e, para Simaria, a parceria internacional é parte da essência da dupla, que está sempre em busca de novidades.

A coleguinha afirma, ainda, que não é a primeira vez que a dupla mistura sertanejo com outros ritmos e relembra trabalhos que fizeram sucesso ao mesclar funk, como "Loka" (2017), em parceria com Anitta, e "Ta Tum Tum" (2020), ao lado de Kevinho.

"Sempre falo com a minha irmã que temos que estar calçadas por todos os lados", pontua Simaria. Ela avalia que uma das maiores marcas da dupla é a versatilidade e torce para que "No Llores Más" proporcione novas oportunidades de parcerias internacionais. "Não pensamos em parar por aqui."

Sobre o lançamento, os artistas dizem esperar que a música possa afastar a tristeza. "É uma canção para superar todo o mal, deixar para trás e começar de novo", afirma Yatra.

Segundo Simaria, os estados do Brasil que ouvirem mais vezes a faixa vão ganhar um presente, de uma campanha que a dupla irá lançar com um gamer. "Coloquem para tocar 70 mil vezes", brinca a cantora. "Queremos que essa música chegue aos corações de todos os fãs para que todo mundo jogue os problemas lá para cima e siga a vida para ser feliz."

O cantor colombiano afirma que a parceria representa um passo enorme em sua carreira. "É maravilhoso, como artista, poder fazer uma parceria com quem se admira. E como pessoas, elas são tão lindas por fora quanto por dentro", diz Yatra.

Simaria, por sua vez, revela que a dupla pretende fazer uma coreografia em conjunto com Yatra, para divulgação nas redes sociais.