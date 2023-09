Silvio Luiz volta à Band após 13 anos para receber homenagem e faz as pazes com emissora

Em junho de 2010, Luiz tinha sido desligado da Band após ter ficado de fora da cobertura da Copa do Mundo pelo BandSports - única emissora do grupo que ele pertencia na época. Sua saída das transmissões foi realizada aos poucos após o profissional ter sido desligado da Band em 2008, devido a desentendimentos internos.

No especial, a carreira de Luiz será revisitada sob comando de Nivaldo de Cillo e contará com depoimentos de ex-jogadores e narradores.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O narrador Silvio Luiz voltou a visitar os estúdios da Bandeirantes, em São Paulo, nesta quarta-feira (20). Após 13 anos desde sua saída da emissora, o locutor receberá uma homenagem de um dos programas do BandSports, com exibição marcada para o próximo dia 30 de setembro, às 20h. A informação foi confirmada pela assessoria do BandSports.

