Shayan e Nadja são eliminados da 'A Fazenda 15'

Eles disputavam a permanência no programa com Jaque, WL Guimarães e Márcia Fu. Jaque foi a primeira salva da eliminação do público. Em seguida, Adriane Galisteu anunciou a permanência de WL e a saída de Shayan.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shayan e Nadja foram eliminados em saída dupla de A Fazenda 15. Os dois peões deram adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão do reality rural da Record neste sábado (16). A final da atração acontece no próximo dia 21. Agora, restam seis.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.