Shantal Verdelho tem casa invadida e diz desconfiar de quem passou informações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shantal Verdelho diz ter tido a casa invadida no último domingo (23). Ninguém estava em casa, mas ela afirma ter perdido um celular. Ela disse que já está cuidando de blindar o andar de cima de sua residência e que aumentou a segurança.

"Três homens entraram em casa, conseguiram arrombar o portão, tem vídeo, tudo filmado, já está com a polícia e se Deus quiser vão encontrar quem fez isso", começou ela.

"Nós não estávamos em casa, nem as crianças nem os cachorros. Lição que fica é a de nunca deixar a casa sozinha, agora está com segurança. Já desconfiamos de quem pode ter passado essa fita (informação) de que a casa estaria sozinha, tanto é que os caras foram direto no meu quarto e nos lugares que tinha alguma coisa", emendou.

Segundo Shantal, não havia muita coisa de valor na casal. Ela também disse que não pretende voltar para o local antes de o marido, Mateus Verdelho, voltar de uma viagem.

"Me sinto mais segura assim. Contratamos seguranças bem profissionais e vamos ter que arrumar um monte de coisa, desde portão até o closet que eles quebraram, mas isso é o de menos", finalizou.

Ultimamente, parece que Shantal passa por uma maré de coisas negativas. No início do mês, ela voltou às redes sociais para comentar mais sobre o caso de violência obstétrica que ela afirma ter sofrido durante o parto de sua segunda filha, Domênica, em setembro de 2021.

Perguntada por uma seguidora qual foi a reação do marido, o também modelo Mateus Verdelho, 38, ela disse que agora ele precisa fazer terapia para superar todo o abalo emocional sofrido.

"Ele estava em situação de vulnerabilidade tanto quanto eu. A vida e a saúde da esposa e da filha dele estavam nas mãos do médico. Ele iria fazer o que? Brigar? Ele é vítima igual a mim. Ele está fazendo terapia por conta disso tudo, está muito abalado", afirmou.

Shantal entrou com um requerimento de inquérito policial para apurar a condução do trabalho de parto da segunda filha pelo médico obstetra Renato Kalil. Em trechos de áudios vazados de uma conversa entre amigas, a influenciadora alega ter sofrido violência obstétrica ao ser xingada sucessivas vezes pelo médico.

"Demorei para perceber o que tinha acontecido porque na hora do parto estava em uma outra dimensão. Foram várias posturas muito ruins e acabou sendo horrível meu parto. Se eu mostrar [o vídeo], vocês vão sentar e chorar", conta ela para as amigas em trecho do áudio.

Shantal é casada com Mateus desde 2017. Além de Domênica, eles também são pais de Filippo, 3.