Shakira volta a dar indireta a Piqué, em meio a crescentes rumores de affair com Lewis Hamilton

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shakira voltou a usar sua música para dar uma espetada daquelas no ex-marido, Gerard Piqué. O trecho de uma música ainda inédita da cantora apresenta novas indiretas ao ex-zagueiro do Barcelona, que a traiu com a estudante Clara Chía, trazendo à tona em seguida vários casos de Piqué enquanto ele ainda estava casado com a colombiana.

A letra da canção 'Copa Vacía' é o desabafo de uma mulher pedindo atenção ao marido. O trecho diz o seguinte: "Você está sempre ocupado com tantos negócios. Seria bom, meu amor, um pouco de descanso. Relaxa aqui no sofá e me dê a sua atenção. O telefone toca, use as suas mãos comigo. Eu sei que você é hot, mas eu sou muito mais". Produzida por Manuel Turizo, 'Copa Vacía' será lançada na próxima quinta-feira (29).

Shakira e Piqué foram casados por 11 anos e têm dois filhos: Milan (10) e Sasha (8). O divórcio foi anunciado oficialmente em junho do ano passado, depois de vir a público o relacionamento do ex-atleta com Chía, então com 22 anos.

Os dois continuam juntos. Shakira não assumiu nenhum namoro desde então mas é alvo de rumores crescentes em torno de um suposto relacionamento com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Os dois, aliás, jantaram juntos (mas não sozinhos: havia uma turma de amigos dele) após o GP de Barcelona, no início de junho.