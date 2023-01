Shakira planeja lançar música no aniversário dela e de Piqué, diz site

A polêmica entre os dois, Piqué e Shakira, tem sido uma das maiores confusões de 2023 até agora -com indiretas de ambos os lados e muita ansiedade para todos os envolvidos, inclusive Clara Chía, a atual namorada e possível antiga amante do jogador.

As informações, que vem do veículo espanhol Marca e da jornalista Lorena Vazquez, ainda não foram confirmadas por nenhuma das cantoras colombianas. No entanto, há relatos de que elas foram vistas em Barcelona gravando o videoclipe, que teria sido capturado em apenas 2 dias, com sessões de mais de 15 horas por dia.

