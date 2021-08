Sexy Hot estreia documentário sobre a vida pessoal de artistas pornô

Após cada episódio, o canal exibirá um filme escolhido e protagonizado pelo artista da série, incluindo produções originais do Sexy Hot. No catálogo serão exibidos filmes, como "Poliamor", "Flerte", "Meu Novo Vizinho", "Urbex Fuckers", "Assault Porn 2" e "Cloneboy".

A iniciativa irá "abrir as portas do camarim" para que atores e atrizes respondam diversas perguntas e esclareçam curiosidades sobre a vida pessoal deles, fora do set de filmagem. Os temas vão desde comida predileta até o lugar mais diferente que já fizeram sexo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O canal Sexy Hot irá estrear a série documental "Camarim" para mostrar o lado pessoal de atores e atrizes, estrelas da marca. O projeto tem seis episódios e irá ao ar sempre às terças-feiras, a meia-noite, na televisão e no site do canal.

