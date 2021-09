'Sex Education' tem quarta temporada confirmada pela Netflix

"Falta só uma semana para ver se a Maeve descobriu que o Otis mandou aquela mensagem", publicou o perfil oficial do serviço de streaming no Twitter à época.

A terceira temporada de "Sex Education" foi disponibilizada no dia 17 de setembro com novos episódios após um hiato de 20 meses devido à pandemia da Covid.

