'Sex Education': 4ª temporada deve ter mais resoluções e menos risadas

"Tenho esperança de que haja um toque agridoce e que haja tudo o que as pessoas querem nele [no final], mesmo que não esteja completamente encerrado de forma perfeita", disse. E emendou um recado para os fãs de Otis e Maeve: "A vida amorosa deles, na fase final, sem dúvida irritará alguns fãs fervorosos".

Mesmo com tantas situações que precisam de um fechamando, a última temporada de "Sex Education" não deve abrir mão das surpresas. A showrunner da série, Laurie Nunn, disse em entrevista ao jornal britânico The Guardian que não espera que todos os fãs fiquem satisfeitos.

Nos outros núcleos, há muita expectativa para o desfecho do casal gay Adam (Connor Swindells) e Eric (Ncuti Gatwa), após uma traição deste último ser revelada. E também para saber se Aimee (Emily Wood) vai se recuperar plenamento do assédio sexual que sofreu na segunda temporada, abrindo seu coração para Steve (Chris Jenks).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com dezenas de pontas em aberto, "Sex Education" deve dedicar seus episódios finais mais às resoluções das tramas já apresentadas do que se aventurar em abrir novas frentes. A quarta e última temporada da série estreia nesta quinta-feira (21) na Netflix, e a Folha de S.Paulo conta (sem spoilers) o que os fãs podem esperar.

