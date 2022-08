Seu Jorge e Karina Barbieri esperam 1º filho; ator já é pai de três meninas

Para seus 1,2 milhão de seguidores, o cantor não costuma publicar fotos do relacionamento ou de sua vida pessoal. Sua última publicação foi sobre a Carta às brasileiras e brasileiros em defesa do estado democrático de direito, que já ultrapassou a marca de 1 milhão de signatários e foi lido na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

No aniversário do ator, em junho, a atual namorada também publicou uma mensagem declarando seu carinho. "Eu desejo que você nunca perca essa capacidade quase mágica de sonhar, e que tenha saúde, determinação e fé pra concretizar cada um dos seus sonhos!", escreveu.

O casal assumiu o namoro em outubro do ano passado. O ator já é pai de três meninas de um relacionamento anterior, com Mariana Jorge: Maria Aimée, 19, Flor de Maria, 20, e Bella Luz, 16.

