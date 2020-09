Séries com Dakota Fanning, Lily Collins e Tainá Müller estreiam em outubro na Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (23), a Netflix divulgou o calendário de produções que entram na plataforma em outubro. Entre os destaques, há séries com as atrizes Dakota Fanning, Lily Collins e Tainá Müller.

Essa última é a protagonista de "Bom Dia, Verônica", que entra no catálogo já no dia 1º. Na trama, ela dá vida a uma funcionária da Delegacia de Homicídios de São Paulo que acaba enganada por um golpista na internet. Também estão no elenco Camila Morgado e Eduardo Moscovis.

No dia 2, é a vez de "Emily em Paris" estrear. Criada por Darren Star, o mesmo de "Sex and the City", ela mostra a história de uma jovem, interpretada por Lily Collins, que consegue o emprego dos sonhos em Paris, mas precisa equilibrar o trabalho com a vida pessoal.

Já no dia 22, chega "The Alienist: O Anjo das Trevas". Trata-se de uma continuação de "The Alienist" (cuja primeira temporada é de 2018), porém centrada na personagem Sara (Dakota Fanning), que agora tem a própria agência de investigação.

Entre os filmes, os destaques são a comédia "O Halloween do Hubie", que estreia no dia 7 e tem Adam Sandler como personagem-título; "Os 7 de Chicago", que entra no catálogo no dia 16 e conta com Eddie Redmayne e Sacha Baron Cohen no elenco; e "Rebecca - A Mulher Inesquecível", que estreia no dia 21 e é protagonizado por Lily James e Armie Hammer.