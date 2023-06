Série sobre o Balão Mágico ganha trailer da Star+

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os fãs do grupo Balão Mágico ficaram ainda mais ansiosos com a divulgação da Star+ do trailer da série documental sobre o fenômeno infantil dos anos 1980. Intitulada "A Superfantástica História do Balão", a produção vai passar a limpo os bastidores do sucesso de Simony, Tob, Mike e Jairzinho. A atração tem estreia marcada para o dia 12 de julho.

Trechos do trailer mostram os integrantes assistindo e comentando cenas de clipes e apresentações do grupo em diversos programas de televisão. Eles se emocionam com as imagens, mas também expõem traumas que a superexposição do grupo infantil lhes causou. "Os diretores não tinham muito essa coisa de 'ai, são crianças'. Era algo extremamente descartável", relata Jairzinho.

Mike relembra a "dimensão assustadora" do sucesso do Balão Mágico, criado em 1982. Após mais de uma década, Simony, Tob, Mike e Jair Oliveira se reúnem para relembrar sua infância como membros do grupo, explorando os altos e baixos da indústria do entretenimento dos anos 1980 no Brasil.

A sinopse da série ainda descreve: "Desde a origem familiar até a explosão da banda, eles recordam os shows lotados, os discos emblemáticos e como a responsabilidade e a fama afetaram profundamente suas vidas, deixando traumas que persistem até hoje".

"Balão Mágico" foi um programa infantil, exibido pela TV Globo entre 1983 a 1986. Originalmente, o projeto surgiu como um grupo musical formado por um casal de crianças, Tob e Simony, mas logo recebeu reforço de dois filhos de celebridades: Jairzinho, filho do cantor Jair Rodriguez, e Mike, filho de Ronald Biggs, ladrão foragido do Reino Unido que gravou punk rock com os Sex Pistols no Rio de Janeiro.