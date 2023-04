Série 'Miguelito', comparada a 'Chaves', ficou no ar por menos de uma semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A história de um jovem órfão que vive numa pequena vila, prega peças junto de seus três amigos e arruma encrencas com os moradores adultos. Essa poderia ser a descrição do enredo do de "Chaves", mas também se encaixa perfeitamente na da produção brasileira "Miguelito", que foi ao ar durante uma semana, em julho de 2000, na Rede TV.

"Miguelito" é uma co-produção entre a Gugu Produções Merchandising, de Gugu Liberato, e a Câmera 5 de Elias Abrão, irmão da apresentadora Sonia Abrão. À época da estreia, os responsáveis pela série negaram qualquer semelhança com a atração mexicana.

A Folha de S.Paulo noticiou a entrada no programa na grade da televisão. "A Rede TV opta por trocar o Galera da TV, de Andréa Sorvetãxo, por ‘Miguelito’, cópia duvidosa do mexicano ‘Chaves’", publicou o jornal em 23 de julho de 2000, numa reportagem que questionava a demora de novas atrações infantis na TV aberta.

A produção tinha sido produzida para a Record, que anunciou sua estreia em janeiro daquele ano, mas foi rejeitada em seguida. O programa foi então "ofertada a custo zero para a substituta da TV Manchete". O texto reproduz trecho de uma entrevista com Rogério Gallo, superintendente artístico e de programação da emissora.

"Assumo que apresentar ‘Miguelito’ é uma experiência. É um programa que não me agrada, clonado do ‘Chaves’. Mas vamos exibir seus 22 capítulos e ver no que dá", disse ele.

Só que os 22 capítulos não foram ao ar. O show foi exibido por menos de uma semana.

Na série, os amigos de Miguelito (Eduardo Estrela) são Lilica (Ana Andreatta), Bolão (David Fantazzini) e Marquinhos (Davi Taui). A turma tinha características semelhantes a Nhonho, Chiquinha e Kiko, da série mexicana.

Em julho de 2020, quando a estreia da atração completou 20 anos, o jornal Estadão entrevistou o protagonista Eduardo Estrela, que afirma ter sido orientado a não reconhecer publicamente a proximidade entre os dois programas.

"Tinha uma coisa de não assumir que era em cima do 'Chaves'. Óbvio que era em cima do 'Chaves'. Os caras [pediram]: 'não fala nada, não fala do 'Chaves'. Mas como?", disse ele ao jornal, relembrando uma entrevista coletiva feita pela Record em janeiro de 2000.

As gravações de "Chaves", protagonizada por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), começaram na década de 1970 e se estenderam até 1995. O programa foi exibido no Brasil pela primeira vez em agosto de 1984, pelo SBT.

Tema de brinquedos, festas de aniversários e fantasias no carnaval, a série faz sucesso até hoje entre crianças e adultos. Já deu origem, inclusive, a um desenho animado, um videogame e um musical.