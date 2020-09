Sergio Guizé faz retrato de Bianca Bin e internautas confundem com Adriana Birolli

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bianca Bin completou 30 anos no último dia 3 e ganhou uma homenagem à altura do marido, Sergio Guizé, 40. O ator pintou um retrato da amada e fez questão de dividir a imagem com os seguidores no Instagram.

"E impossivel chegar aos pes da sua beleza, em todos os sentidos", escreveu na legenda. "O pincel nao pinta e nao cabe na tela o que sinto por voce, mas me expresso por aqui atraves desses rabiscos, para homenagear a rainha da nossa casa!"

"Todo amor do mundo por voce, para voce e para o mundo todo, porque sei que isso e o que voce mais deseja nesse momento, paz para o mundo", derreteu-se. "Orgulho de você. Feliz aniversario, gatinha. Te amo."

Só que os seguidores dele acharam que a pessoa do quadro era a também atriz Adriana Birolli, 33. "Adriana Birolli?", questionou uma internauta. "Que lindo! Amei a tela, lindo! Parabéns, sou muito fã de vocês! Que Deus os abençoe sempre! Mas ela ficou a cara da Adriana Birolli", concordou outra.

O próprio ator admitiu que o quadro não ficou tão fiel à realidade. "Nao parece mesmo nao... 'lembra' pelo menos uma de suas belas personagens, brilhantemente defendidas", disse. "Mas se voce olhar com o tempo da poesia, as coisas mudam, tudo muda, eu te olho de longe e as coisas mudam, fica muito bom, viu?! Eu te vejo assim: muita poesia."