Sérgio Camargo sai da presidência da Palmares e se lança candidato a deputado

Camargo, conhecido por se posicionar contra pautas do movimento negro e por se definir como negro de direita, filiou-se ao Partido Liberal, sigla do presidente Jair Bolsonaro, esta semana, assim como o agora ex-secretário especial da Cultura, Mario Frias, e o secretário de fomento, André Porciuncula.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sérgio Camargo foi exonerado do cargo de presidente da Fundação Cultural Palmares nesta quinta-feira (31), em publicação no Diário Oficial da União assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.