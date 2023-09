Serginho Groisman está curado da Covid-19 e marca volta às gravações do Altas Horas

O episódio deste sábado (16) do Altas Horas promete ser especial, reunindo irmãos famosos como convidados. Entre as participações aguardadas estão Aline e Rafael Barros, João Neto e Frederico, Leizinho e Leandro Filé, Pepê e Neném, Sula Miranda e Gretchen.

"Quero agradecer as mensagens de carinho que vocês mandaram. Fiquei muito feliz e emocionado. Agradeço também à vacina. Está tudo bem e tranquilo", assegurou Serginho. Após sua breve ausência nos estúdios, ele planeja gravar duas edições do Altas Horas na próxima semana. "Na segunda-feira, volto a gravar. Terça também para recuperar o programa que não pude gravar nesta semana. Saúde, saúde, saúde", enfatizou.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.