Ser filha de quem sou torna a pressão maior, diz cantora Lara Silva, herdeira de Faustão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de cantar desde os 14 anos, Lara Silva ainda não tinha certeza de que o caminho na música era o que deveria seguir. Tímida, foram mais de dez anos para tomar coragem e cantar pela primeira vez em público, algo que até então só fazia em aulas particulares com pouca gente.

Não bastasse isso, ainda havia todo o peso de ter como pai Fausto Silva, um dos maiores apresentadores e ícones da TV de todos os tempos. Mas ela considera que a hora chegou.

"Teve um momento em que eu estava terminando a faculdade, trabalhando no audiovisual e era um acúmulo de certezas de que se eu não fizesse isso [cantar], me arrependeria pelo resto da vida. Me preparei estudando muito vocalmente, piano... E amo compor. Não dá para se esconder para sempre, você precisa ter a coragem de se expor com seus erros e vulnerabilidades", diz.

Lara Silva, cujo nome artístico é apenas Lara, tem 27 anos e é filha de Faustão com a artista plástica e ex-modelo Magda Colares. Seus irmãos, João Guilherme e Rodrigo, são do casamento do pai com a jornalista Luciana Cardoso. Ela conta que a família toda a tem apoiado nesse momento.

"Meu pai me deu vários conselhos e falou para não levar muito a sério tanto as críticas quanto os elogios. Ele sempre me falou que por ser filha de quem eu sou, tudo na vida tem seu lado bom e ruim. Apesar do carinho do público e a visibilidade, a pressão é maior", afirma.

Em 2023, Lara mostrou ao público "Faíscas", um EP (disco com até seis faixas) nas plataformas digitais. Porém, o futuro projeto de inéditas, cujo nome e data ainda seguem em segredo -mas acontecerá em breve-, representa o lançamento oficial da artista como uma cantora pop em âmbito nacional, com programação para shows por todo o Brasil e mais aparições na TV.

"Sinto que me desenvolvi absurdamente como artista e que ganhei uma confiança para escrever minhas próprias músicas. Um trabalho longo, um processo extenso provocado por muitas mudanças na minha vida pessoal. Recuperei um senso de autoconfiança que eu tinha perdido", comenta.

Lara diz que não é muito ligada a um segmento específico, mas que o pop lhe dá a liberdade para explorar gêneros e estéticas diferentes. "Não me sinto limitada", avalia.

Com a curta carreira, ela teve poucas aparições na televisão como cantora. A última e mais comentada foi no Domingão com Huck, quando fez dueto com a amiga Simone, em dezembro do ano passado.

"A TV exige uma rapidez que eu estou adquirindo. Você precisa se impor, estar em controle daquela situação e eu sinto um certo nervosismo. Ainda não consegui mostrar a minha personalidade de maneira integral, mas isso requer tempo e paciência mesmo. Tenho muita gratidão por ter essa visibilidade, então quero dar o máximo de mim."

Daqui para frente, ela conta que gostaria de fazer parcerias com nomes importantes na música como Seu Jorge, Marina Sena e Duda Beat. Também quer cantar em festivais para ter cada vez mais contato com o público. "Tenho muitos sonhos".