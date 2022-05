'Senti o chamado', diz Dado Dolabella ao celebrar vida em meio à natureza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vegano há mais de cinco anos, o ator e ex-Fazenda Dado Dolabella, 41, tem compartilhado em suas redes sociais os momentos de sua vida e novas transformações desde que decidiu se mudar do Rio de Janeiro para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

"Não me sentia mais fluindo em uma selva de pedra, onde o ritmo frenético é ditado pelo capital. Precisava de mais vida para estar mais vivo. Definitivamente", escreveu ele em seu perfil do Instagram. No texto, ele ainda contou que se sente mais conectado com a natureza e encontrou tempo para atividades como fazer yoga, meditar e preparar refeições.

"Dizem que quem mora aqui é porque foi chamado pela pedra, portanto senti o tal chamado e aqui estou morando, no agora", completa na publicação. Recentemente, ele mostrou que recebeu também a visita de sua mãe, Pepita Rodriguez. O cantor costuma sempre falar sobre a escolha do veganismo e a importância de reduzir o consumo de carne, no entanto, já se envolveu em algumas polêmicas ao tratar do tema.

No ano passado, Dolabella chegou a dizer que ainda não havia se vacinado contra a Covid-19 e que pretendia esperar por um imunizante vegano. Além disso, ele discutiu com a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari após ela parabenizar o filho por conquistar a marca história para o Brasil na prova de adestramento nas Olimpíadas do Japão.

O artista também fez duras críticas a Caio Castro, quando, em 2021, o ator comemorou o aniversário de 32 anos em Fernando de Noronha (PE) e postou uma imagem com um peixe enorme nas mãos com a legenda "Sushi Day". Em 2020, ele trocou farpas com o cantor César Menotti, após o sertanejo fazer uma piada sobre comer bacon.