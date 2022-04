Senadores vão a Portugal para primeiro evento dos 200 anos da Independência

Randolfe ainda dá uma aula sobre o livro Vozes do Brasil, com panfletos que circularam no país entre 1820 e 1824, período em que o Brasil lutou e consolidou a sua independência de Portugal.

Depois, em Lisboa, os dois têm encontro marcado com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) viajam dia 20 a Portugal para o primeiro grande ato de celebração dos 200 anos da Independência do Brasil.

