Semelhanças entre os fungos e a internet inspiram debates do quarto dia de Flip

As mesas da programação da Flip, que se estendem até domingo, dia 5, podem ser vistas gratuitamente pelo canal do YouTube da festa literária.

Professora da Universidade de São Paulo, Beiguelman é pioneira no uso da internet em intervenções artísticas. Em seu mais recente livro, "Políticas da Imagem", da Ubu, ela discute o estatuto da imagem no mundo contemporâneo.

"É possível dizer que nossa relação com a tecnologia tem sido muito ingênua, no sentido de que aceitamos seus referenciais sem questionar", argumenta. Seria preciso então inventar referenciais que não sejam padronizados, ou seja, que não reforcem a exclusão.

escrito em parceria com a inteligência artificial GPT-3, resquício de seu trabalho em um programa do Google.

UBATUBA, SP (FOLHAPRESS) - As tecnologias guiaram os debates do quarto dia de Flip, nesta terça. Borrando as fronteiras entre o biológico e o digital, a criatividade das máquinas e dos fungos foram o destaque da noite.

