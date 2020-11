Sem repescagem, Faustão anuncia datas e ritmos a serem disputados no Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o anúncio feito por Faustão no dia 9 de novembro, informando que a fase de repescagem do Dança dos Famosos está cancelada, não houve disputa do reality musical neste domingo (15). O apresentador aproveitou para explicar como serão as próximas etapas da competição a partir de agora até a final, que acontecerá dia 20 de dezembro.

Os dez participantes que ainda estão concorrendo foram divididos em dois grupos. No primeiro estão Bruno Belutti, Danielle Winits, Guta Stresser, Luiza Possi e Marcelo Serrado. Já André Gonçalves, Felipe Titto, Giullia Buscacio, Isabeli Fontana e Lucy Ramos formam o grupo 2. A pontuação será zerada, o que garante disputa igualitária entre os artistas.

"Dia 22 de novembro, cinco duplas do grupo 1 no foxtrote. No dia 29 de novembro, as cinco duplas do grupo 2. Dias 6 e 13 de dezembro no samba e é reta final mesmo, pra decisão. As três melhores duplas, com as melhores notas, estarão no dia 20 de dezembro no tango e na valsa", explicou Faustão.

A decisão pelo cancelamento da repescagem foi tomada após a confirmação de Covid-19 de Felipe Titto e as fraturas de Zé Roberto e Danielle Winits. Além desses casos, a competição também teve mais uma baixa, a do ator Juliano Laham, que recebeu diagnóstico de um tumor benigno, chamado feocromocitoma e deixou o quadro para realizar o tratamento.