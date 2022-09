Sem declarar voto, Neymar agradece 'visita ilustre' de Bolsonaro a instituto

Mais cedo naquela ocasião, Bolsonaro já havia se manifestado sobre Neymar para falar a respeito da acusação de estupro sofrida pelo jogador. "É um garoto que está num momento difícil, mas eu acredito nele", afirmou o presidente ao fim de uma cerimônia em Aragarças (GO), na divisa com Mato Grosso, utilizando uma camisa do Goiás Esporte Clube.

