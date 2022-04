Selena Gomez rebate críticas a seu peso e promove aceitação de corpo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Selena Gomez, 29, diz que não aguenta mais ler e ouvir comentários maldosos a respeito de seu peso. Em desabafo no TikTok, ela rebateu quem diz que ela não está no padrão e mandou um recado claro a quem a critica.

"Então, estou tentando ficar magra, mas fui ao Jack in the Box [restaurante] e comprei quatro tacos, três rolinhos de ovo, anéis de cebola e um sanduíche de frango picante", começou ela.

"Honestamente, eu não ligo para o meu peso, porque as pessoas vão falar de qualquer jeito. 'Você está muito magra, muito gorda, não cabe, mimimi'. Eu sou perfeita do jeito que sou", finalizou a cantora.

A artista passou por um transplante de rim em 2017, época em que teve complicações pelo lúpus. Por isso, teve alterações de peso.

"Tenho lúpus e lido com problemas renais e pressão alta. E, para mim, foi quando realmente comecei a perceber mais coisas sobre a imagem corporal", disse ela em entrevista ao podcast Giving Back Generation em novembro de 2019.

"É a medicação que tenho que tomar pelo resto da minha vida. Então, eu realmente percebi quando as pessoas começaram a me atacar por isso. E, na realidade, essa é apenas a minha verdade. Eu flutuo."

No começo do mês, a artista disse não ser uma pessoa conectada. Seguida por mais de 310 milhões de pessoas só no Instagram, ela revelou em entrevista ao programa Good Morning America que não entra na internet há quase cinco anos.

"Não entro na internet há quatro anos e meio", revelou no programa, onde esteve na segunda-feira (4). "Mudou completamente a minha vida."

Segundo explicou, ela até ajuda a escolher o que vai entrar em suas redes sociais, mas alguém de sua equipe fica responsável pelas postagens. "Estou mais feliz, estou mais presente, me conecto mais com as pessoas", comentou. "Isso me faz sentir normal."