Segundo dia da SPFW tem desfiles movidos a carros e mulheres comportadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trabalhando com brancos, azuis e marrons, Airon Martin trouxe sua versão brasileira para o vestuário de luxo no desfile que abriu o segunda dia de São Paulo Fashion Week, nesta quinta.

Intitulada "Jerimum", a coleção da marca é baseada no universo automobilístico, uma paixão antiga do designer mato-grossense. Isso apareceu claramente em brincos gigantes no formato de volante e na bolsa de couro em forma de galão de gasolina, um acessório a meio caminho entre a crítica ao preço da gasolina no Brasil e o simples deboche.

Uma das peças que mais chamou a atenção foi uma calça bicolor, com a parte superior marrom, branca das coxas para baixo. Ela fazia par com mules brancos ou marrons com acabamento brilhoso.

A plateia na Sala São Paulo estava em silêncio absoluto, sem se desconcentrar com as estrelas chamadas para desfilar --a atriz Giovanna Ewbank e o influenciador João Guilherme, filho do cantor Leonardo. Talvez porque as roupas brilhassem mais do que os famosos, com seu design único aliado a alto potencial de usabilidade.

No segundo desfile do dia, embora as peças fossem bonitas, nada era muito palpitante. Lilly Sarti mostrou na passarela do shopping Iguatemi sua definição de desejo: vestidos areia, vermelho e azul --alguns dos quais transparentes--, blusas e saias de renda e um quimono brilhante de seda.

Do ponto de vista formal, os cortes são precisos e as peças, bem executadas. Mas moda é também mensagem, e as roupas da marca parecem pensadas para vestir mulheres comportadas.

Outra grife do grupo Sarti, a Relow mostrou na mesma passarela um street wear fácil de vestir e conectado com os fundamentos do estilo. Casacos esportivos em laranja e roxo, moletons com capuz, bonés gráficos e cintos tipo fita bem compridos, como os popularizados por Off-White e Heron Preston, duas das principais marcas jovens de hoje.

A mensagem era reforçada pelos tênis --boa parte dos modelos calçava Air Force 1 branco, um clássico da moda de rua.

Se esta parte está bem resolvida, o excesso de referências tira um pouco o foco da Relow. Havia também calças xadrez, um aceno ao grunge do início dos anos 1990, e peças com estampa de oncinha que, embora divertidas, não compunham com nada.