Segunda temporada de 'The Witcher' ganha data de estreia na Netflix

Já Freya Allan contou que sua personagem também será vista em muitas cenas de treinamento. "[Treinar] foi uma das coisas que mais me entusiasmou sobre a segunda temporada porque eu adoro fazer isso", afirmou. "Eu amo a equipe de dublês e que cuida das manobras e acrobacias. Temos as melhores pessoas envolvidas, elas são muito divertidas e conseguem tirar o melhor de você."

"Mas, uma vez que ele entra em um contexto com Cirilla, os Bruxos e seu ambiente natural, com as pessoas que ele já conhece, achei que tinha que deixá-lo ser mais prolixo, filosófico, falar mais e ser intelectual porque isso é o que ele é", disse. "Ele não é apenas um grande e velho bruto de cabelos brancos."

"E temos Ciri, que estava acostumada a ser cuidada por todos, mas que passou a temporada inteira fugindo de todo mundo, e agora precisa aceitar que estará sob os cuidados dessa nova pessoa", disse. "Também foi muito divertido começar a nova temporada com uma incerteza sobre como eles serão um com o outro, e eles realmente precisam evoluir nisso."

"São tantos [novos personagens], mas devo dizer que Vesemir é o que me deixa mais ansiosa para ver a reação do público", confessou. "Vesemir é parte fundamental da história que estamos contando nesta temporada."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix confirmou nesta sexta-feira (9) a data de estreia da segunda temporada da série "The Witcher", estrelada por Henry Cavill. O serviço de streaming anunciou que a nova leva de episódios estreia no dia 17 de dezembro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.