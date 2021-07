Segunda temporada de 'Lovecraft Country' é cancelada pela HBO Max

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HBO anunciou nesta sexta-feira (2) que a série "Lovecraft Country" foi cancelada e não terá segunda temporada.

"Somos gratos à dedicação do talentoso elenco e equipe, e a Misha Green, que criou esta série inovadora. E para os fãs, obrigado por se juntar a nós nesta jornada", disse a emissora em comunicado ao site Deadline.

"Lovecraft Country" foi uma das séries de maior sucesso de 2020. Estrelada por Jurnee Smollett, de "Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa", e Jonathan Majors, de "Destacamento Blood", o episódio final da primeira temporada, lançado em outubro, atingiu a maior audiência de uma série original da HBO Max, com mais de 1,5 milhão de espectadores no mesmo dia em que foi lançado. No mesmo mês, o primeiro episódio, lançado em 16 de agosto, já tinha atingido a marca de 10 milhões.

Com roteiro, direção e produção de Misha Green, co-criadora de "Underground - Uma História de Resistência", a série A série narra a busca de Atticus Freeman (Jonathan Majors), junto de sua amiga de infância Letitia (Jurnee Smollett) e seu tio George (Courtney B. Vance), por seu pai desaparecido, Montrose (Michael Kenneth Williams). A trama vai abordar o passado escravocrata dos Estados Unidos e mistura terror, drama e até mesmo ficção científica, além de colaborar com a discussão de questões raciais presente no cotidiano norte-americano.

Uma das justificativas dadas pela emissora é que o roteiro da primeira temporada tinha sido inspirado no livro homônimo de Matt Ruff e que o projeto agora dependia dos rumos que a criadora resolvesse dar para a trama. Em fevereiro, o diretor de conteúdo da HBO Max, Casey Bloys, chegou a afirmar que Green estava preparando algo com outros roteiristas para dar continuidade à série.

Após o anúncio do cancelamento, Misha Green tuitou sobre o que seria revelado na segunda temporada. Baseado em um trabalho de base com mais de 75 páginas, o enredo da segunda temporada ia se desenrolar no território dos Estados Unidos dividido em quatro nações. Apesar desse material, nenhum roteiro chegou a ser escrito.

"Eu imagino uma segunda temporada que carregue o espírito do romance de Matt Ruff, continuando a recuperar o espaço de narrativa do gênero que as pessoas racializadas normalmente foram deixadas de fora", disse Green em entrevista em outubro.

A primeira temporada de 'Lovecraft Country' está disponível na HBO Max.