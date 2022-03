Sean Penn abandona carro e caminha 'por quilômetros' para deixar a Ucrânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Sean Penn, 61, postou em suas redes sociais, na noite desta segunda-feira (28), um relato de sua fuga da Ucrânia, e afirmou ter abandonado o carro em que estava e caminhado "por quilômetros" com dois colegas para entrar na Polônia.

Penn postou uma foto no Twitter caminhando no acostamento de uma estrada, com uma mochila e uma mala, ao lado de uma fila de carros. "Quase todos os veículos estão com mulheres e crianças apenas, a maior parte sem sinal de bagagem, sendo o carro seus únicos bens", afirmou.

Sean Penn chegou à Ucrânia na quinta (24), após a invasão russa ao país, para gravar um documentário em parceria com a Vice. Ele já vinha cobrindo a escalada de tensão na região desde novembro do ano passado, segundo o jornal Daily Mail.

Durante o período em que ficou na Ucrânia, Sean participou de coletivas de imprensa e conversou com representantes do governo ucraniano, que expressaram gratidão por sua presença no país, apontando-o como mais corajoso que os líderes ocidentais.

"O diretor veio a Kiev para dizer ao mundo a verdade sobre a invasão russa ao nosso país. Sean Penn está entre aqueles que apoiam a Ucrânia hoje. Nosso país está grato por essa demonstração de coragem e honestidade", disse comunicado do governo.

Em suas redes sociais, Sean Penn já havia chamado a Guerra na Ucrânia de "erro brutal" e exaltado o presidente Volodymyr Zelensky e o povo ucraniano que, segundo ele, "ergueram-se como símbolos históricos de coragem e princípio".

"A Ucrânia é a ponta da lança para o abraço democrático dos sonhos. Se permitirmos que lute sozinha, nossa alma como América está perdida", disse o ator. Segundo a ONU, mais de meio milhão de ucranianos já deixaram o país desde a invasão russa.