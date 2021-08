Scarlett Johansson dá à luz um dia após revelação da segunda gravidez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Scarlett Johansson, 36, deu à luz seu primeiro filho com o marido, Colin Jost. A informação foi confirmada pelo ator e roteirista, que também informou que o nome do menino é Cosmo.

"Ok, ok, tivemos um bebê. O nome dele é Cosmo", escreveu nas redes sociais. "Nós o amamos muito. Apreciaremos muito se tivermos privacidade."

Pouco antes da publicação, a revista People havia noticiado o nascimento do bebê. A informação havia sido dada por uma representante da atriz.

A gravidez de Scarlett só foi confirmada oficialmente na terça-feira (17), após Jost mencionar o assunto em um show de stand up no último domingo (15). Em julho, o site Page Six foi o primeiro a publicar que ela estaria esperando o segundo filho.

Os rumores sobre o assunto começaram em junho, após ela faltar a vários eventos presenciais de lançamento do longa "Viúva Negra". Em vez disso, a atriz fez aparições promocionais via Zoom e apareceu virtualmente no "Tonight Show" para conversar com Jimmy Fallon.

A estrela de "Viúva Negra" já é mãe de Rose Dorothy, 6. A menina é fruto do casamento da atriz com o colecionador de arte Romain Dauriac, com quem ficou entre 2014 e 2017.