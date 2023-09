SBT volta a gravar The Noite com Mingau substituído e agradecimentos de Danilo Gentili

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT retomou nesta segunda-feira (11), após uma semana de suspensão, com as gravações do programa de entrevistas The Noite com Danilo Gentili. A banda Ultraje a Rigor fez parte do programa, mas com um substituto para o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, que está em estado grave no hospital São Luiz, em São Paulo.

Enquanto Mingau se recupera, o músico Andria Busic, que fez parte do Ultraje a Rigor no início dos anos 1990, vai substituí-lo na atração. Assim que Mingau se recuperar, ele retornará ao seu posto.

Na abertura das gravações, Gentili fez um agradecimento público pelas orações em favor do músico, e as doações de sangue feitas para ele se recuperar. Nesta terça (12) entrevistas serão gravadas. Reportagens externas também foram retomadas.

Mingau segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, na capital paulista. Mingau "segue sedado e sob ventilação mecânica. O paciente continua recebendo suporte clínico para controle da pressão intracraniana".

O baixista foi baleado na cabeça na madrugada de domingo, dia 3 de setembro, na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, onde ele administra uma pousada. Ele foi levado às pressas para o Hospital Hugo Miranda e de lá transferido para São Paulo e submetido a uma primeira cirurgia de emergência, de quase quatro horas de duração.

Segundo a equipe do hospital, a bala atravessou todo o crânico do músico. Na quarta-feira (6), Mingau foi submetido a uma segunda cirurgia, desta vez para controlar a pressão do crânio. O procedimento durou quase três horas.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro está investigando o caso e pediu a prisão de três suspeitos, que estariam envolvidos no ocorrido. Um nome está foragido.