Sasha Meneghel se casa com o cantor João Figueiredo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sasha Meneghel, 22, anunciou nesta sexta (14) que se casou com João Figueiredo. Em foto publicada no Instagram, ela aparece ao lado do marido, usando vestido e tênis All Star.

"Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado", escreveu ela, que assinou já com o sobrenome do parceiro, Sasha Meneghel Szafir Figueiredo. "Vou te amar e te cuidar para sempre", respondeu ele.

Sasha e João anunciaram o namoro em abril de 2020, mas estavam juntos desde o final de 2019. Em fevereiro deste ano, ela revelou que estava noiva do cantor. Ele pediu a mão dela no dia 7 de novembro de 2020.

Diversos famosos parabenizaram o casal pela união, como a atriz Bruna Marquezine, amiga de Sasha: "OMG! É oficial! Que sejam ainda mais felizes. Seus lindinhos", comentou.

"E casou usando All Star! Parabéns. Muitas felicidades", afirmou Astrid Fontenelle. "Ai que linda, que lindos. Sasha, que emoção!", escreveu Carolina Dieckmann.