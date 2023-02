Sarah é a nova Líder, indica Sapato para o Paredão e Guimê salva o lutador da berlinda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prova do Líder do BBB 23 (Globo) desta quinta-feira (23) foi exaustiva para os participantes. Logo no início do programa, Tadeu Schmidt relembrou que Key Alves, Gabriel Santana e Gustavo não participariam, por causa das consequências da última Prova do Líder. Depois de várias fases, Sarah Aline foi nomeada como a nova Líder da semana e foi pega de surpresa com o Paredão Relâmpago. A psicóloga precisou indicar um participante na mesma hora para a berlinda.

Nesta quinta-feira, às 18h30, MC Guimê atendeu ao Big Fone e pode trocar qualquer pessoa que estivesse no Paredão -até mesmo a indicação do Líder.

Na formação do sexto Paredão, a Líder indicou Cara de Sapato e no Contragolpe ele puxou Fred Nicácio. Depois, MC Guimê teve a opção de usar o Poder Supremo e colocou Gustavo na berlinda.

NA VOTAÇÃO ABERTA

- Gabriel Santana indicou Aline Wirley

- Ricardo indicou Cezar.

- Aline Wirley indicou Domitila

- MC Guimê indicou Gustavo

- Cara de Sapato indicou Cezar

- Fred indicou Domitila

- Amanda indicou Domitila

- Cezar indicou MC Guimê

- Fred Nicácio indicou MC Guimê

- Gustavo vota em MC Guimê

- Marvvila indicou Aline

- Domitila indicou Aline

- Key Alves indicou MC Guimê

- Larissa indicou Domitila

- Bruna Griphao indicou Domitila

Sendo assim, Domitila, Fred Nicácio e Gustavo se enfrentam neste Paredão Relâmpago e um deles será eliminado no próximo sábado.