Sandra Annenberg relembra cena de nudez com Edson Celulari

A apresentadora retorna aos palcos com a peça infantil "Pedro e o Lobo", que estreia na próxima sexta-feira (28) no Theatro Municipal.

Sandra contou que tinha apenas 18 anos quando foi chamada para viver uma prostituta na minissérie "Chapadão do Bugre": "ela [a personagem] era uma jovem, estava começando a vida, não tinha muita experiência naquele assunto". "Eu me identifiquei com ela nesse momento", brincou.

A apresentadora do Globo Repórter, Sandra Annemberg, participou do programa Que História É Essa, Porchart? e escolheu contar sobre uma memória dos tempos de atriz, quando começou na televisão. A cena envolvia o ator Edson Celulari e nudez.

