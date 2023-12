Sandra Annenberg relembra ataques homofóbicos à filha

"Não entendo o que as pessoas têm a ver com a sexualidade alheia. Cada um tem que procurar a própria felicidade. Apesar dos poucos ataques de ódio e discriminação, tive apoio da maioria das pessoas", disse Sandra Annenberg ao O Globo.

