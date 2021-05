'The Sandman' anuncia nomes de 12 novos atores do elenco

Com isso, Gaiman, que também é produtor da série, tem liberdade para criar em cima de questões atuais. A intenção é poder falar de temas como a sexualidade e identidade de gênero dos personagens, e como isso se choca com os ideais e tabus da sociedade atual.

Em um painel no evento DC FanDome, em agosto do ano passado, o autor Neil Gaiman falou sobre o período em que se passará a nova série "Sandman", da Netflix, inspirada em suas histórias em quadrinhos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Neflix anunciou os 12 novos membros do elenco da série The Sandman, adaptação dos quadrinhos DC de Neil Gaiman. A plataforma de streaming anunciou nesta quarta-feira (26) pelas redes sociais os nomes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.