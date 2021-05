Sandara Park deixa YG Entertainment após 17 anos de contrato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e atriz sul-coreana Sandara Park, 36, deixou a YG Entertainment após 17 anos na agência, o anúncio foi feito nesta sexta-feira (14). O fato movimentou as redes sociais e fãs e internautas especulam a volta do 2NE1, grupo de K-pop que a artista integrava.

"Gostaríamos de compartilhar que o contrato da YG Entertainment com Sandara Park expirou. Agradecemos a Sandara Park por permanecer na YG Entertainment pelos últimos 17 anos com especial confiança e amor", diz o comunicado segundo o site NME.

"[Nós] continuaremos a apoiar os empreendimentos futuros de Sandara Park, e estamos preparados para ajudá-la até ela ter um novo começo", completou. A cantora entrou na agência em 2004 após debutar com o grupo 2NE1 em 2009.

"Ela nos mostrou uma performance incrível não só na música, mas em outras áreas como atuação, moda, beleza e como apresentadora. Pedimos que os fãs continuem com seu apoio para que ela possa brilhar ainda mais no futuro", afirma o comunicado, segundo o site Soompi.

"Dara saiu da YG após 17 anos! O contrato da cantora com a YG expirou e ela decidiu não renovar contrato. Será que com isso teremos a volta do 2NE1 fora das mãos da YG?", escreveu um usuário no Twitter.

O 2NE1 foi um grupo musical feminino que além de Park, contava com CL, Minzy e Park Boom. O grupo lançou sucessos como "Fire" (2010) e "Crush" (2014). Criado em 2009, ficou em atividade até o ano de 2016.

No mês passado, a cantora teria gravado uma nova música ao lado de suas companheiras do 2NE1, segundo a Sports Kyunghyang. Porém isso foi negado por representantes de CL e Park Boom, que afirmaram que os boatos surgiram de um "mal-entendido".

Minzy, em uma participação no programa de rádio Park Myung Soo da KBS Cool FM, feita no início de 2021, falou sobre uma possibilidade de reunião do grupo de K-pop. "Nada foi processado em detalhes ainda. Estamos apenas no estágio de falar sobre fazer algo", disse.