Samara Felippo volta à Globo após dez anos e entra na reta final de 'Vai na Fé'

Entre as produções baseadas no texto sagrado, Samara fez "José do Egito" (2014), "Os Dez Mandamentos" (2015-2016) e "Apocalipse" (2017). Além dessas, ela também atuou na contemporânea "Topíssima" (2019).

Na internet, especulou-se que era poderia ser a mãe da influenciadora digital Guiga (Mel Maia) e agitaria a vida da jovem no relacionamento com Yuri (Jean Paulo Campos), o que foi negado por Rosane em entrevista ao jornal Extra.

Segundo apurou o F5, Samara também vai contracenar com Carolina Dieckmann, que interpreta Lumiar, e Sol, a protagonista da história defendida por Sheron Menezzes. Samara começou a gravar suas cenas nos últimos dias, e postou imagens junto com Assis nos bastidores.

ARACAJU, SERGIPE (FOLHAPRESS) - Uma das atrizes mais requisitadas da televisão brasileira nos anos 2000, Samara Felippo está de volta à Globo após dez anos de trabalhos fora da emissora. Ela vai entrar na reta final de "Vai na Fé", atual novela das sete escrita por Rosane Svartman, e que termina no mês de agosto. Ela fará uma participação especial como uma cliente importante do advogado Ben (Samuel de Assis), o mocinho da história.

