Samara Felippo relata furto ao pegar táxi: 'Tô com ódio de mim'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Samara Felippo, 44, foi aos stories de seu Instagram para contar que foi furtada em um táxi na tarde desta terça-feira (7).

Samara relatou saía do Centro Cultural Banco do Brasil, após ver uma peça, quando pegou um táxi e teve seu celular furtado de dentro do veículo.

"É um trauma, uma tristeza, uma angústia, uma impotência", iniciou ela, que atualmente, mora em São Paulo

Na ocasião, ela não fechou a janela do veículo enquanto falava com o namorado, Elidio Sanna, ao telefone, avisando que estava a caminho de outro espetáculo com uma amiga.

Foi aí que, ela foi assaltada por um homem.

"Estou vindo aqui por um motivo não muito agradável, mas eu me senti na obrigação de dar esse alerta. Eu fui passar esse final de semana agora no Rio de Janeiro (...), eu fui assistir uma peça no CCBB no centro do Rio, e saindo de lá com pressa para outra peça, eu peguei um táxi ali na frente para pagar no dinheiro ou no cartão, estávamos eu e uma amiga", contou a artista.

"A impressão que eu tive, eu quero só que vocês fiquem muito ligados, foi que o taxista sabia o que ia acontecer. Então, eu entrei na pressa, eu não fechei o vidro de trás, eu estava falando com o meu namorado que eu estava chegando atrasada, eu queria avisá-la que eu estava atrasada", continuou.

"Eu tenho absoluta certeza eu tirei foto da placa desse carro, eu vou fazer o B.O. do roubo, por favor, galera que frequenta o CCBB, o centro do Rio, não peguem táxi na rua, se pegarem, fechem [a janela]. Não andem com o vidro de trás aberto. E esse cara, esse taxista, poderia ter visto o cara que veio e tomou o telefone da minha mão de dentro do táxi. Ele podia ter visto pelo retrovisor, estava deserto, não é possível que ele não tenha visto, e a reação dele foi bisonha. E logo depois ele falou 'é, aqui acontece muito isso'. Eu falei 'mano, por que que você não me avisou?'", desabafou.

"Eu me sentia na obrigação de falar isso para vocês. Eu perdi o telefone. Já resolvi tudo, já tomei todas as providências cabíveis, apaguei celular, troquei chip, é então é isso é um trauma, é uma tristeza, uma angústia, uma impotência. Eu, carioca, dei essa vacilada. Tô com ódio de mim mesma e fiquem ligados, por favor", finalizou.