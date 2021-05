Samantha Schmütz critica festa no Copacabana Palace

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa que aconteceu no Copacabana Palace na noite desta sexta-feira (15) deixou muita gente revoltada não só com as cercas de 500 pessoas que se aglomeraram no espaço em plena pandemia, mas, principalmente com os artistas que se apresentaram no evento.

Alexandre Pires, Mumuzinho, Ludmilla e Gusttavo Lima estão sendo duramente criticados por internautas que os acusam de hipocrisia, por reclamarem da Covid-19 nas redes sociais e pedirem isolamento social ao mesmo tempo em que participam de festas e apresentações.

"Festa pra 500 convidados no Copacabana Palace. Shows de Gusttavo Lima, Ludmilla e Alexandre Pires. Teve batida policial? Até quando 'todos os protocolos' de insensibilidade e falta de empatia vão ser seguidos nesse país? Mais de 430 mil mortos, bicho! Que loucura isso!", postou um.

Outro escreveu: "festa no Copa. A pandemia já acabou mesmo e se esqueceram de nos avisar? Gente cafona, desumana, siliconada e sem graça. Parabéns aos "artistas". Muitos lembraram que Mumuzinho e Ludmilla estavam lamentando a morte do ator Paulo Gusttavo em decorrência da Covid-19 há poucos dias.

"Um dia eu vou recuperar assim...em uma semana ele se mostra abaladíssimo, na semana seguinte partiu Copacabana Palace", disse uma no Twitter do pagodeiro. "O que adianta falar isso e cantar pra festa com 500 pessoas, com milhares de pessoas morrendo por dia, dentre eles Paulo Gustavo. Que vergonha, hipócrita!", disse uma internauta, cobrando a funkeira.

Entre as celebridades, Samanta Schmütz foi a mais revoltada. Além de compartilhar informações sobre a falta de vacinas e comentar a festa no Copacabana Palace, ela postou uma mensagem no Stories do Instagram que mostrava prints nos quais a promotora de eventos Carol Sampaio, Ludmilla e Mumuzinho falavam sobre a morte de Paulo Gustavo, amigo de longa data da atriz.

"No reino da hipocrisia! Não adianta postar homenagem para o Paulo Gustavo e participar de festa com 500 pessoas", escreveu em mensagem apagada pouco tempo depois da postagem.

Nas redes sociais de Mumuzinho, Ludmilla, Gusttavo Lima e Alexandre Pires nenhum comentário sobre a repercussão negativa do evento foi feito até o momento.