Salvador Fest anuncia edição especial com dois dias de apresentações após pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o cancelamento de diversos festivais devido à pandemia do coronavírus, alguns organizadores estão prometendo festa dobrada em 2021. Esse é o caso do Salvador Fest, que estava programado para acontecer neste domingo (20), mas com a impossibilidade ganhará dois dias de shows em 2021.

"A essa hora a cidade já estaria toda colorida e a animação já teria tomando conta de todos nós, mas devido a atual situação do mundo, os 15 anos do Salvador Fest teve que ser adiado para 2021", afirmou a organização em nota divulgada neste domingo, anunciando o evento de 2021 para 18 e 19 de setembro.

As apresentações ainda serão divulgadas. No ano passado, foram 25 atrações divididas em dois palcos, incluindo Ivete Sangalo, Zé Neto e Cristiano, Léo Santana, Dilsinho e Marília Mendonça. Ao todo, foram mais de dez horas de shows, no Parque de Exposições, na capital baiana.