Salman Rushdie afirma que voltou a escrever após sofrer atentado

Curiosamente, um outro livro de Rushdie, "Victory City", foi publicado em inglês no começo deste ano --ainda segue inédito no Brasil. A obra, contudo, foi escrita antes do ataque em agosto passado.

Durante um festival americano que o homenageou no fim de semana, ele contou que está voltando aos poucos a ler e que começou a trabalhar num livro, "que deve ser curto", sobre os eventos do último ano.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor Salman Rushdie declarou ter voltado a escrever depois do atentado que o vitimou no último mês de agosto, enquanto dava uma palestra nos Estados Unidos.

