Saiba quando e onde se passa 'A Casa do Dragão' em relação a 'Game of Thrones'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de algumas tentativas, a HBO finalmente lança, nesta semana, a primeira série derivada de "Game of Thrones", um dos maiores fenômenos da cutura pop deste século. "A Casa do Dragão", ou "House of the Dragon", apresenta vários personagens novos ao universo literário criado por George R. R. Martin, mas se mantém fiel ao cânone.

A trama se passa cerca de 200 anos antes dos eventos de "Game of Thrones", a partir de um impasse vivido pelo rei Viserys Targaryen, parente de Daenerys --é difícil estabelecer o laço entre os dois, já que os Targaryen têm um histórico infame de incesto, a fim de preservar a "pureza" de seu sangue e seus inconfundíveis cabelos platinados.

Ela é centrada na chamada "Dança dos Dragões", capítulo da saga de Westeros marcado por uma guerra civil dentro da própria família. O conflito ajuda a entender o porquê de apenas dois Targaryen estarem vivos no começo de "Game of Thrones".

A guerra foi ainda a responsável por minar a lealdade e a confiança que as outras famílias poderosas de Westeros tinham nos Targaryen, o que teve como consequência a queda, 150 anos mais tarde, de Aerys 2º, o Rei Louco.

Sabemos dela apenas pelas lembranças compartilhadas pelos personagens de "Game of Thrones", em especial Robert Baratheon, Ned Stark e Jaime Lannister, que juntos derrubaram o monarca.

A maior parte da ação de "A Casa do Dragão" acontece em Porto Real, a capital dos Sete Reinos --bem distante do exílio no qual Daenerys se encontra no começo de sua jornada. Na nova série, a cidade se tornou lar dos dragões da família, apesar de o primeiro episódio mostrar também Pedra do Dragão, terra que funciona como a sede dos Targaryen.

Por ora, não é possível determinar até que ponto "A Casa do Dragão" vai avançar na história de Westeros, nem se eventualmente temporadas futuras a ligarão diretamente aos primórdios de "Game of Thrones". Mas já nos primeiros episódios, haverá um salto temporal.

As protagonistas femininas, Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower, serão interpretadas primeiro por Milly Alcock e Emily Carey, em sua fase adolescente, e depois por Emma D'Arcy e Olivia Cooke. O intervalo entre os dois períodos será de cerca de uma década.

A partir daí, acompanharemos as personagens, que já foram melhores amigas, em lados opostos da disputa pelo Trono de Ferro. A primeira delas quer se tornar rainha dos Sete Reinos, mas precisa enfrentar a ganância e os aliados de seu tio, Daemon, vivido por Matt Smith.

A CASA DO DRAGÃO

Quando Estreia neste domingo (21), na HBO Max, e na segunda (22), nos canais Warner Channel, TNT, TNT Séries e Space

Elenco Matt Smith, Olivia Cooke e Emma D'Arcy

Produção EUA, 2022

Criação George R.R. Martin e Ryan J. Condal