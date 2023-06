Saiba quais são as novas polêmicas do Globo de Ouro, que agora é privatizado

Os jornalistas recém-agregados ao grupo votante também terão um salário, embora o valor e as atribuições dos cargos não tenham sido especificadas. Eles irão atuar para expandir a marca do Globo de Ouro.

Por cinco anos, eles terão o salário anual de US$ 75 mil, ou aproximadamente R$ 358 mil, e suas tarefas incluem assistir aos filmes e séries submetidos para apreciação, escrever artigos e reportagens para o site do Globo de Ouro e produzir materiais de divulgação.

A outra é a Dick Clark Productions, por sua vez dona Penske Media, produtora de mídia conhecida por ser dona de veículos de jornalismo especializados em entretenimento, como as revistas Deadline, Rolling Stone, Variety, Billboard e The Hollywood Reporter.

Uma é a Eldridge Industries, holding do bilionário Todd Boehly, dono do time de futebol Chelsea.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.