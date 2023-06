Saiba quais músicas surpresa Taylor Swift cantou até agora na 'The Eras Tour'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Taylor Swift tem escolhido duas músicas surpresa do seu repertório para temperar cada show da "The Eras Tour", para que cada apresentação tenha algo de novo e imprevisível. Até agora, a cantora conseguiu fugir de repetições na hora de selecionar as faixas.

Nos últimos dias, a cantora anunciou que fará três shows no Brasil. Uma das apresentações, no Rio está prevista para o dia 18 de novembro, no estágio Nilton Santos, o Engenhão. As em São Paulo, para os dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.

VEJA AS MÚSICAS SURPRESAS ESCOLHIDAS ATÉ AGORA

Glendale, Arizona - "Mirrorball" e "Tim McGraw"

Glendale, Arizona - "State of Grace" e "This Is Me Trying"

Las Vegas, Nevada - "Our Song" e "Snow on the Beach"

Las Vegas, Nevada - "Cowboy Like Me", com Marcus Mumford, e "White Horse"

Arlington, Texas - "Sad Beautiful Tragic" e "Ours"

Arlington, Texas - "Death by a Thousand Cuts" e "Clean"

Arlington, Texas - "Jump Then Fall" e "The Lucky One"

Tampa, Flórida - "Speak Now" e "Treacherous"

Tampa, Flórida - "The Great War", com Aaron Dessner, e "You're on Your Own, Kid"

Tampa, Flórida - "Mad Woman", com Aaron Dessner, e "Mean"

Houston, Texas - "Wonderland" e "You're Not Sorry"

Houston, Texas - "A Place in This World" e "Today Was a Fairytale"

Houston, Texas - "Begin Again" e "Cold as You"

Atlanta, Geórgia - "The Other Side of the Door" e "Coney Island"

Atlanta, Geórgia - "High Infidelity" e "Gorgeous"

Atlanta, Gerógia - "I Bet You Think About Me" e "How You Get the Girl"

Nashville, Tennessee - "Sparks Fly" e "Teardrops on My Guitar"

Nashville, Tennessee - "Out of the Woods" e "Fifteen"

Nashville, Tennessee - "Would've, Could've, Should've", com Aaron Dessner, e "Mine"

Philadelphia, Pensilvânia - "Gold Rush" e "Come Back...Be Here"

Philadelphia, Pensilvânia - "Forever & Always" e "This Love"

Philadelphia, Pensilvânia - "Hey Stephen" e "The Best Day"

Foxborough, Massachusetts - "Should've Said No" e "Better Man"

Foxborough, Massachusetts - "Question...?" e "Invisible"

Foxborough, Massachusetts - "I Think He Knows" e "Red"

East Rutherford, Nova Jérsei - "Getaway Car", com Jack Antonoff, e "Maroon"

East Rutherford, Nova Jérsei - "Holy Ground" e "False God"

East Rutherford, Nova Jérsei - "Welcome to New York" e "Clean"

Chicago, Illinois - "I Wish You Would" e "The Lakes"

Chicago, Illinois - "You All Over Me", com Maren Morris, e "I Don't Wanna Live Forever"

Chicago, Illinois - "Hits Different" e "The Moment I Knew"